ESTAC - OL : les compositions officielles

La 22e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi et offre un duel intéressant entre l’ES Troyes AC et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Champenois optent pour un 3-5-2 avec Gauthier Gallon dans les cages derrière Jackson Porozo, Yoann Salmier et Erik Palmer-Brown. Andreas Bruus et Yasser Larouci occupent les rôles de pistons tandis que Rominigue Kouamé, Lucien Agoumé et Xavier Chavalerin se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Rony Lopes et Mama Baldé sont associés en attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais s’articule dans un 4-3-1-2 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui Malo Gusto, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé et Nicolas Tagliafico forment la défense. Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Johann Lepenant se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Rayan Cherki est situé en soutien d’Alexandre Lacazette et Bradley Barcola.

Les compositions

ES Troyes AC : Gallon - Porozo, Salmier, Palmer-Brown - Bruus, Kouamé, Agoumé, Chavalerin, Larouci - Lopes, Baldé

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Lepenant - Cherki - Lacazette, Barcola