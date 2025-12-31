Menu Rechercher
Commenter 24
Liga

Le troll d’un média catalan sur Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

La statistique improbable d’Oxford United n’a pas échappé à la presse espagnole, et encore moins aux médias catalans. Mundo Deportivo s’est amusé de cette série de plus de 600 jours sans penalty en faveur du club anglais pour glisser une pique à Kylian Mbappé : « l’équipe où ne voudrait pas jouer Mbappé ». Le quotidien a mis en parallèle la situation d’Oxford, incapable d’obtenir un penalty depuis plus d’une saison et demie, avec le Real Madrid de la star française, qui en a bénéficié à de nombreuses reprises sur la même période…

La suite après cette publicité
Oxford United
It’s officially been 600 days since our last league penalty. 😅

Happy 600 days, Yellows!
Voir sur X

Le contraste est volontairement appuyé : alors qu’Oxford United n’a vu aucun de ses joueurs se présenter face au point de penalty en 76 matchs, Mbappé en a tiré 24, dont 20 sous le maillot madrilène. Une comparaison ironique, dans la droite ligne de la rivalité médiatique entre Barcelone et le Real Madrid, qui permet donc au média espagnol de tourner en dérision l’abondance de penalties accordés aux Merengues… et, par extension, à leur attaquant vedette.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
League Championship
Oxford
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
League Championship League Championship
Oxford Logo Oxford United
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier