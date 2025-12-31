Le troll d’un média catalan sur Kylian Mbappé

La statistique improbable d’Oxford United n’a pas échappé à la presse espagnole, et encore moins aux médias catalans. Mundo Deportivo s’est amusé de cette série de plus de 600 jours sans penalty en faveur du club anglais pour glisser une pique à Kylian Mbappé : « l’équipe où ne voudrait pas jouer Mbappé ». Le quotidien a mis en parallèle la situation d’Oxford, incapable d’obtenir un penalty depuis plus d’une saison et demie, avec le Real Madrid de la star française, qui en a bénéficié à de nombreuses reprises sur la même période…

Le contraste est volontairement appuyé : alors qu’Oxford United n’a vu aucun de ses joueurs se présenter face au point de penalty en 76 matchs, Mbappé en a tiré 24, dont 20 sous le maillot madrilène. Une comparaison ironique, dans la droite ligne de la rivalité médiatique entre Barcelone et le Real Madrid, qui permet donc au média espagnol de tourner en dérision l’abondance de penalties accordés aux Merengues… et, par extension, à leur attaquant vedette.