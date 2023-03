Le regret de Cesc Fàbregas sur son retour au Barça

La suite après cette publicité

Formé à Barcelone qu’il avait quitté à l’âge de 16 ans en 2003, pour rallier Arsenal, Cesc Fàbregas avait participé à l’une des belles lignes de l’histoire du club londonien un an plus tard. Champion d’Angleterre avec les Invincibles de 2004, le milieu de terrain espagnol s’était par la suite imposé comme un titulaire indiscutable du onze d’Arsène Wenger. Des performances qui n’avaient pas laissé indifférent Pep Guardiola et le Barça à l’époque, désireux de le rapatrier. Ce vendredi, l’actuel joueur de Côme, en Serie B, est revenu pour la BBC sur son retour en Catalogne en 2011, qu’il juge avec du recul, «précipité».

«Prendre son temps est très important dans la vie et dans le football et, avec du recul, je pense que j’aurais dû attendre un peu plus longtemps pour revenir à Barcelone. Au moins jusqu’à ce que Xavi soit sur déclin pour que je puisse lui succéder, confie le joueur de 35 ans. Mais à cette époque, le Barça jouait si bien que quand Pep (Guardiola ndlr) m’a appelé, j’ai décidé que ce serait la prochaine étape de ma carrière. C’était mon idole plus petit, je portais le numéro 4 pour lui. Quand ton idole t’appelle, que tu vois son équipe et tes amis qui y brillent, ça influence ton choix.»

