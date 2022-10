Manchester City - Southampton FC : les compositions officielles

Un petit point derrière le leader Arsenal, Manchester City continue sa marche en avant. La suite de son parcours passe cet après-midi par la réception de Southampton. Les Saints peinent à se détacher du bas du classement et pointent à la 16ème place du classement avec un point d’avance sur la zone rouge. Un match compliqué pour une équipe dont la dernière victoire remonte au 30 août, face à Chelsea. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato. Coup d’envoi à 16h.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola devra faire sans Kyle Walker. Le latéral a été opéré plus tôt cette semaine et est incertain pour le mondial. Kalvin Phillips est lui aussi absent. Le coach espagnol aligne un 4-3-3 classique avec Erling Haaland en pointe ainsi que Phil Foden et Riyad Mahrez sur les côtés. Aymeric Laporte est laissé au repos, Manuel Akanji et Ruben Dias forment la défense centrale. Southampton fait le déplacement sans Roméo Lavia, dont le retour à l’entraînement est prévu la semaine prochaine ni Tino Livramento, blessé au genou. Ralph Hasenhüttl propose un 4-4-2. Un système qui a fait ses preuves notamment lors de la victoire contre Chelsea. Ché Adams et Adam Armstrong forment le duo d’attaque, Mohammed Salisu et Armel Bella-Kotchap sont en défense centrale.

Manchester City : Ederson – Cancelo, Akanji, Dias, Aké – De Bruyne, Rodri, B.Silva – Foden, Haaland, Mahrez

Southampton FC : Bazunu – Perraud, Salisu, Bella-Kotchap, Walker-Peters – Aribo, Ward-Prowse, Armstrong, Diallo - Adams, Armstrong