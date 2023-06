Le Real Madrid n’a plus que 13 joueurs dans son effectif !

La suite après cette publicité

Marco Asensio. Karim Benzema. Eden Hazard. Mariano Diaz. Et d’autres devraient suivre, à l’image de Dani Ceballos ou de Nacho Fernandez, ou même d’Andriy Lunin, Alvaro Odriozola et Ferland Mendy. Tout indique que le marché estival va être plus que bouillant du côté du Real Madrid, et cette révolution qui était attendue pour 2024 va finalement avoir lieu ces prochains mois.

Et l’état des lieux fait par le quotidien AS est un peu préoccupant. Actuellement, Carlo Ancelotti n’aurait que 13 joueurs confirmés pour la saison prochaine. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger, Lucas Vázquez, Camavinga, Kroos, Modric, Tchouameni, Valverde, Rodrygo et Vinicius Junior sont ainsi les joueurs sur lesquels comptent l’Italien et la direction en vue de l’exercice à venir. Fran García est aussi mentionné par le média, mais il n’est actuellement pas au club et le Real doit exercer son option de rachat.

Une pénurie totale en attaque

Et quand on sait qu’un joueur comme Fede Valverde est aussi sur le marché, ou que le retour de Fran Garcia n’est pas encore officiel, cette liste de joueurs pourrait encore être réduite. Une situation particulièrement inquiétante dans le secteur offensif, où le tacticien italien ne peut compter que sur deux joueurs, les deux Brésiliens.

Dans le même temps, le club a tout de même bien avancé sur certains dossiers. Brahim Diaz devrait ainsi aussi revenir au club après une belle aventure milanaise. Kai Havertz serait aussi tout proche d’être enrôlé. De même pour Joselu, qui sera l’attaquant remplaçant de la future vedette madrilène, qui a de bonnes chances d’être Harry Kane. Attachez vos ceintures amis madrilènes, ça va bouger !