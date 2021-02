Bayern Munich : ça se complique pour Bouna Sarr

L'été dernier, à la surprise générale, Bouna Sarr était transféré de l'Olympique de Marseille au Bayern Munich. Depuis, l'allier droit, repositionné latéral sous Rudi Garcia puis sous André Villas-Boas, a bien eu du mal à se faire au niveau bavarois, sans réelle surprise. Cette saison, il n'a joué que dix rencontres, dont huit titularisations et seulement quatre apparitions en Bundesliga (cependant à chaque fois en tant que titulaire).

La suite après cette publicité

Contre Bielefeld, Hansi Flick, le coach du Bayern, a décidé de mettre au repos quelques éléments, dont Joshua Kimmich et Benjamin Pavard, et a donc titularisé l'ancien Messin. L'Arminia a créé la surprise puisqu'après avoir mené quasiment tout le match, ils ont réussi à remporter un joli point, sur un score fleuve (3-3). Pour la première fois depuis le 7 novembre dernier, il débutait donc une rencontre du championnat allemand et cela a été loin d'être facile.

On s'interroge sur ce transfert

Sur le premier et le troisième but, il n'a pas vraiment fait bonne figure relate Kicker ce jeudi matin. Il « a révélé des déficits majeurs dans le jeu de position et s'est laissé dépasser », écrit le média allemand ajoutant que son remplacement, à l'heure de jeu, par Joshua Kimmich, a permis au Bayern Munich de sauver ce qui pouvait l'être et donc d'arracher un point bien mérité au terme d'une rencontre où il a couru longtemps après le score.

« Pour le moment, on peut dire que Sarr ne représente pas le niveau du Bayern », écrit le journal allemand, détaillant la moyenne de ses notes (en championnat : 4,38, en Coupe : 4,75, en Ligue des Champions : 4,75, sachant que la meilleure note est 1 et la pire est 6). Dans la suite de son article, Kicker s'interroge sur les raisons de ce transfert (estimé à 10 M€) et sur la longueur du contrat du joueur (4 années). Mais, en même temps, cela laisse le temps à Bouna Sarr de montrer ce qu'il vaut. Et, en France, on le sait, c'est beaucoup plus.