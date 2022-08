PSG : Thierry Henry vole au secours de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l'ancienne gloire d'Arsenal et de l'équipe de France Thierry Henry a tenu à monter au créneau quant aux polémiques ayant suivi la victoire à domicile face au Parc des Princes (5-2). Le consultant de la chaîne diffuseuse de la Ligue 1 rappelle également que les superstars du club de la capitale, que ce soit Mbappé ou Neymar, seront toujours dans le cœur de la polémique.

«Trouver sa place ? Non. C'est sa place, il va devoir bien sûr le montrer comme il le montre depuis le début mais il n'a rien à prouver à personne sur ce genre de question, c'est sa place ! Maintenant, il faut jouer. Comment le coach va trouver quelque chose pour qu'il puisse faire jouer les trois ensemble, qu'ils soient contents ? Bonne chance. Maintenant au PSG, il y a toujours un débat, toujours un problème... Ils ont gagné 5-2, on parle de Mbappé. L'année dernière, c'est Neymar et ce sera toujours comme ça, c'est le PSG», a-t-il déclaré sur les antennes de Prime Video.