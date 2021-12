OM : la grosse frustration de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille avait pris seul la place de dauphin du Paris Saint-Germain en milieu de semaine en s'imposant du côté du FC Nantes. C'était une belle occasion de la consolider ce samedi, en fin d'après-midi contre le Stade Brestois 29. Des Bretons dont il fallait se méfier puisqu'après un début de saison raté, ils étaient sur une série de cinq victoires de suite.

Malgré Gerson, ils ont ajouté une victoire à leur série (2-1). En conférence de presse, c'est avec la mine des mauvais jours que Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, s'est présenté, évoquant une belle frustration : « c'est très frustrant, nous avons joué en première de manière très forte, avec la possession du ballon. Le penalty a fait que l'équipe était désordonnée, nous avons été supérieurs pendant une grande partie du match, c'est très frustrant ».

L'OM n'arrive pas à tuer le match

Si les Bretons ont réussi à se relancer, c'est en grande partie grâce à une faute de main de Boubacar Kamara, provoquant un penalty. Cela n'a pas aidé. « En effet, le penalty est un coup dur pour nous. Il a manqué de l'équilibre, de proximité, tout ce qu'on avait eu en première mi-temps s'est perdu, dilué. Nous avons perdu ce match contre un adversaire qui a bien saisi les opportunités », a ajouté El Pelado.

Mais le gros problème de l'OM reste de ne pas tuer les matches. En menant un but à zéro aux alentours de la demi-heure de jeu, on s'attendait à une réelle asphyxie des Brestois. Que nenni. « On a bien essayé de tuer le match, mais il me semble qu'on avons eu un manque de précision dans le dernier geste. 2-0 aurait été plus juste, on a essayé de changer quelque chose. Nous n'avons pas trouvé la solution et on a perdu le contrôle du match en deuxième période », a ainsi conclu le coach. Par chance, il pourra se refaire la cerise, jeudi, contre le Lokomotiv Moscou en Ligue Europa pour la dernière confrontation de cette compétition.