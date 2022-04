Arsenal : Mikel Arteta croit toujours au Top 4

Après trois défaites consécutives en championnat au cours desquelles ils avaient encaissé 6 buts pour un seul inscrit, les Gunners ont retrouvé la victoire et de bien belle manière : en battant les Blues de Chelsea à Stamford Bridge, dominant les débats durant la majeure partie de la rencontre (2-4). En conférence de presse d'après match après ce joli succès,, Mikel Arteta est revenu sur la mentalité de son groupe : «ce que j'aime, c'est l'esprit de ces joueurs. Quand vous perdez des matches, vous êtes punis, vous êtes critiqués, mais pour ces joueurs, je m'en moque parce que ça en vaut vraiment la peine. Ce sont des personnes phénoménales et, en tant que groupe, ils progressent vraiment. Je suis très heureux de gagner un derby londonien à l'extérieur et de la façon dont nous l'avons fait.»

La suite après cette publicité

Les Gunners peuvent à nouveau croire à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, puisqu'ils sont à égalité de points avec Tottenham, qu'ils affronteront le mois prochain. Selon Arteta cette victoire face à Chelsea va donner ce surplus de confiance nécessaire dans un sprint final : «je pense que cela va aider parce que cela vous donne de la confiance et la conviction que vous pouvez le faire sur la plus grande scène, à l'extérieur de la maison contre les meilleures équipes de cette ligue. J'espère qu'ils pourront croire davantage en eux.» Le coach espagnol, visiblement très fier de son équipe, en remettait une couche sur la réaction d'orgueil de ses hommes : «je leur ai dit que si vous voulez jouer la Ligue des champions, vous devez venir dans des endroits comme celui-ci et gagner. Ce soir, nous l'avons fait et je suis vraiment fier d'eux ce soir, mais je suis encore plus fier de la façon dont ils ont réagi à chaque défaite ces dernières semaines. Pas seulement les joueurs, mais aussi l'équipe et le club, et c'est ce qui me renforce et me rappelle la chance que j'ai d'être ici.»