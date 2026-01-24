OM : Roberto De Zerbi dézingue la presse française

Roberto De Zerbi avait des messages à faire passer ce samedi soir. Outre un message envoyé à la Ligue 1 avec une superbe victoire face au RC Lens à domicile (3-1), le coach italien était également remonté contre la presse française après la rencontre.

Interrogé au micro de Ligue 1+ sur les prouesses offensives de son équipe, auteur de 44 buts en Ligue 1 depuis le début de saison, l’ancien entraîneur de Brighton s’est emporté contre le discours ambivalent des médias sur son équipe : «toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois, vous me dites qu’on joue mal et là tu me dis qu’on met 44 buts cette saison…Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous disiez autre chose.»