Karim Benzema fait une grande annonce sur son avenir !

Ballon d’Or du peuple, fier représentant du Rhône ou encore légende du Real Madrid… Karim Benzema porte de nombreuses casquettes qui illustrent son incroyable carrière. Faisant ses débuts en professionnels en 2005 à l’âge de 18 ans, l’attaquant français arrive pourtant aux crépuscules de sa riche aventure avec le football. Toujours aussi brillant du côté d’Al-Ittihad, qu’il aspire à mener à un nouveau titre en Saudi Pro League, le natif de Lyon réalise une deuxième saison bien meilleure dans le Golfe après une première cuvée où il s’était attiré quelques critiques sportives. Auteur de 18 buts et 7 passes décisives en 22 matches, le Nueve est excellent et permet, aux côtés d’Houssem Aouar, Moussa Diaby ou encore N’Golo Kanté, à Al-Ittihad d’être premier en championnat.

Auteur de rares interventions dans les médias, le Ballon d’Or 2022 était l’invité de l’émission espagnole "Edu et ses amis" présentée par Edu Aguirre, un journaliste proche de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid. Interrogé sur son aventure saoudienne, Benzema a expliqué que la différence n’était pas si énorme entre son programme à Djeddah et celui qu’il a eu pendant plus d’une décennie à Madrid : «mon quotidien est similaire à celui de Madrid. Je me réveille, m’entraîne chez moi à la salle de sport, et l’après-midi, je m’entraîne avec l’équipe. Le soir, je sors parfois dîner ou je visite la plage. On ne peut pas se balader dans les rues ici non plus ; les locaux sont passionnés de football. Je continue à prendre soin de moi comme je le faisais à Madrid. Je me sens bien ici, à l’aise. Ce n’est pas la même chose qu’à Madrid, mais il faut toujours gagner. Chaque année, la concurrence s’intensifie et des titres sont attendus. J’ai toujours ressenti le soutien des fans, même lorsque je suis arrivé avec Madrid. Nous avons une très bonne équipe et un bon entraîneur.»

Karim Benzema ouvre la porte à un retour au Real Madrid

Logiquement, avec la presse espagnole, Karim Benzema a été relancé sur son club fétiche : le Real Madrid. Véritable légende du club ibérique, l’international français (97 sélections, 37 buts). Parti en 2023 après une nouvelle grande saison, Benzema est parti par la grande porte et a laissé la place à une jeunesse brillante qui a su remporter une Ligue des Champions dès la saison suivante. Relancé sur ce départ qui avait légèrement surpris à l’époque, Benzema a expliqué qu’il souhaitait partir du Real Madrid en légende : «j’ai tout accompli, commençant comme un enfant et terminant comme un homme. Avec tous les titres et le Ballon d’Or, je voulais partir sur une bonne note. Personne ne sait comment j’aurais performé l’année prochaine. Pour moi, Madrid est le meilleur club du monde, et je ne voulais pas partir pour une équipe qui pourrait concurrencer Madrid, comme le PSG ou City.» Désormais, alors que son avenir pose question. Proche de la retraite, que veut faire Karim Benzema pour la suite ?

Et une solution s’offre à KB9 comme toutes les légendes du Real Madrid : un retour à la Maison Blanche en tant qu’éducateur ou ambassadeur. Une possibilité qui pourrait représenter un dessein intéressant pour le joueur de 37 ans. Et une opportunité face à laquelle ce dernier ne semble clairement pas insensible : «l’autre jour, j’étais avec Florentino quand j’étais à Madrid. Concernant ma signature, j’étais à Lyon lorsque mon père a appelé et m’a dit de rentrer rapidement. Quand je suis arrivé, il y avait Florentino, j’ai immédiatement pensé à lui comme l’homme qui a amené Zidane et les 'Galácticos’ à Madrid. Il a dit à mon père que tant qu’il serait à Madrid, je serais là aussi. C’était la première personne que j’ai appelée lorsque j’ai décidé de partir. Il n’a pas vraiment compris. Je lui ai dit que les jeunes joueurs (Vinicius et Rodrygo) étaient prêts à prendre le relais. (…) Pour mon avenir, je ne sais pas. J’ai deux ans restants sur mon contrat avec Al-Ittihad. Cela dépend de la façon dont je me sens chaque année. Être entraîneur est sans aucun doute plus compliqué que d’être joueur. Je veux rester proche du football. Je veux rester proche de Florentino quand je prendrai ma retraite.» Pour rappel, Florentino Perez a récemment été prolongé jusqu’en 2029 à la présidence du Real Madrid. Tout penche donc vers un retour de Benzema au Real Madrid après sa carrière !