BL : Francfort concède un triste nul à Augsbourg

Dans une rencontre disputée ce samedi 19 avril à la WWK Arena, Augsbourg et l’Eintracht Francfort se sont quittés sur un triste score de parité dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga. Alors qu’ils avaient l’occasion de prendre une belle option pour assurer la qualification en C1, les coéquipiers de Hugo Ekitike n’ont pas sur faire la différence.

L’ex-attaquant du PSG était d’ailleurs proche, à deux reprises, d’ouvrir le score, mais Dahmen était présent pour empêcher le score d’évoluer (54e et 77e). Augsbourg, qui a cru ouvrir le score sur un but finalement refusé par le VAR, a bien tenu jusqu’au bout et aurait même pu faire une belle affaire en fin de match (85e). Francfort reste 3e, avant la réception difficile de Leipzig. De son côté, Augsbourg, qui jouera le Bayer Leverkusen, va devoir faire un sprint final de folie pour espérer accrocher l’Europe.