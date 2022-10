La réponse cash de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il ne pouvait pas y couper. Malgré la contre-performance du Real Madrid sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (1-1), Carlo Ancelotti n'a pas échappé à une question attendue sur Kylian Mbappé. Et l'Italien, également ancien entraîneur du PSG, s'est amusé à y répondre pour nos confrères de Canal +.

« Tu as le courage de demander ça. Je ne réponds pas. Je ne suis pas obligé de répondre » a-t-il envoyé, sourire aux lèvres. Si l'information de la volonté de départ du Français a été démentie par Luis Campos lui-même, on sait qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et la réponse d'Ancelotti n'est pas non plus faite dans le but de refroidir les braises.