La folle semaine du directeur sportif de Manchester City

Manchester City est à la croisée des chemins. Après une saison ponctuée par la perte du titre de champion d'Angleterre et une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec une élimination face à l'OL en quart de finale, le club mancunien est bien décidé à donner un nouveau coup de fouet sur le marché des transferts. Pour cela, il a frappé très tôt avec les recrutements de l'ailier espagnol Ferran Torres et du défenseur central anglais Nathan Aké.

Mais c'est bien actuellement que pourrait se jouer la saison des Citizens. En effet, selon nos informations, le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, est attendu avant la fin de la semaine du côté du FC Barcelone pour rencontrer le clan Messi et la direction du club catalan pour négocier les conditions d'un potentiel transfert. Qu'est prêt à offrir Begiristain pour récupérer Messi ? C'est la question qui agite les pensées des supporters mancuniens. Mais ce n'est pas tout.

Avancer sur Messi, finaliser Koulibaly

Car après son séjour barcelonais, Begiristain va tenter d'aller boucler un autre dossier particulièrement onéreux, sur lequel il travaille depuis de longs mois, celui concernant Kalidou Koulibaly. Cible de longue date, le défenseur central sénégalais a tout pour devenir le nouveau patron de la défense mancunienne aux côtés d'Aymeric Laporte. Eric Garcia privilégiant un départ et Nicolas Otamendi étant poussé vers la sortie, Manchester City a de nouveau besoin de recruter un défenseur central.

Le 15 août dernier, nous vous révélions qu'un accord salarial avait été trouvé entre les deux parties et qu'il restait à s'entendre entre City et Naples autour de l'indemnité de transfert. C'est désormais le but du prochain voyage de Txiki Begiristain. Naples espère toujours récupérer 80 M€ au total, sous la forme de 70 M€ + 10 M€ de bonus pour son joueur âgé de 29 ans. En l'espace de quelques jours donc, Manchester City peut avoir l'opportunité d'avancer sur le dossier Messi et de boucler l'opération Koulibaly. De quoi bouleverser le visage de l'équipe dirigée par Pep Guardiola.