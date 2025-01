Thomas Tuchel déjà au travail avec l’Angleterre

L’ancien coach de Chelsea ne perd pas de temps. A peine quatre jours après sa prise de fonction en tant que sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel était déjà sur le pont depuis ce samedi à Londres. L’Allemand a été aperçu dans les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium pour la rencontre de Premier League entre les Spurs et Newcastle, avec un intérêt tout particulier pour James Maddison, Dominic Solanke ou encore Anthony Gordon. Tuchel a été servi, puisque les deux derniers nommés ont marqué après à peine cinq minutes de jeu, Dominic Solanke ouvrant le score d’une superbe tête avant que Gordon n’égalise trois minutes plus tard.

L’ancien manager du Bayern et du PSG avait également un œil sur la jeune garde anglaise, avec la présence de Tino Livramento et Lewis Hall, tous deux récemment appelés par les Three Lions. Plus tard dans l’après midi, le remplaçant officiel de Gareth Southgate s’est rendu dans le sud du pays pour assister à la rencontre entre Brighton et Arsenal. Thomas Tuchel dévoilera sa première liste au mois de mars, pour affronter l’Albanie et la Lettonie à Wembley.