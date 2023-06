AC Milan : Newcastle est prêt à faire des folies pour Sandro Tonali

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance de Brescia, tout d’abord en prêt à l’été 2020 avant un transfert définitif un an plus tard, Sandro Tonali a réalisé une troisième saison très intéressante avec l’AC Milan. Le milieu de terrain italien a été l’un des principaux acteurs de la superbe campagne de Ligue des Champions qui s’est terminée en demi-finale après une défaite contre le voisin et rival de l’Inter lors du Derby de la Madonnina. De son côté, Newcastle a également réalisé une saison époustouflante avec une 4ème place de Premier League synonyme de retour sur la plus prestigieuse des scènes européennes.

Pour revenir en Ligue des Champions avec la meilleure équipe, les dirigeants du club anglais s’activent en coulisses pour trouver des joueurs susceptibles d’emmener les Magpies le plus loin possible, à l’image d’un certain Sandro Tonali justement. Newcastle serait prêt à dépenser entre 50 et 60 millions d’euros pour l’attirer dans ses filets, même si ce chiffre pourrait augmenter dans les prochaines heures, comme le rapportent nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain italien pourrait toucher un salaire d’au moins 8 millions d’euros par an, soit beaucoup plus que ce qu’il touche avec le club milanais actuellement.

