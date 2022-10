PSG - OGC Nice : les compositions probables

La suite après cette publicité

Trêve internationale passée, place à la Ligue 1. Pour le compte de la neuvième journée, le Paris Saint-Germain, leader du championnat de France, accueille l'OGC Nice, ce samedi à 21 heures. Avec deux longueurs d'avance sur son rival marseillais, le club de la capitale française tentera de poursuivre son excellent début de saison sous les yeux de ses supporters. En face, l'OGC Nice, pointant à une triste treizième place au championnat, tentera de créer la surprise au Parc des Princes.

Défaits par le SCO d'Angers, mi-septembre, les Aiglons de Lucien Favre, annoncé tout proche de la sortie ces derniers jours, auront cependant fort à faire face à l'armada parisienne. Invaincus en Ligue 1, les coéquipiers de Sergio Ramos restent, en effet, sur trois probants succès face à Toulouse (3-0), contre le FC Nantes, sur le même score, puis dans le choc contre l'OL avant la trêve internationale (1-0). Absents de l'entraînement jeudi, Kylian Mbappé et Leo Messi se sont entraînés normalement ce vendredi et seront donc bien présents avec les Rouge-et-Bleu.

Un duo Vitinha-Ruiz au milieu, Mbappé remplaçant ?

Ainsi, Christophe Galtier, privé de Marco Verratti et Presnel Kimpembe pour ce rendez-vous, devrait opter pour son traditionnel 3-4-1-2. Dans les cages, Gigio Donnarumma devrait logiquement débuter, protégé par Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo. Bien aidés par les pistons Achraf Hakimi et Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Vitinha, peu utilisé avec le Portugal, sont annoncés titulaires dans l'entrejeu. Enfin, Kylian Mbappé devrait céder sa place à Hugo Ekitike sur le front de l'attaque parisienne. Pour sa première titularisation de la saison, l'ancien Rémois devrait accompagner Lionel Messi et Neymar Jr.

De son côté, Lucien Favre doit, lui aussi, composer avec quelques absents. À commencer par celle de Jean-Clair Todibo, suspendu après son carton rouge reçu après quelques secondes de jeu contre Angers lors de la dernière journée de Ligue 1. Joe Bryan et Hicham Boudaoui manquent également à l'appel. Le technicien suisse pourrait alors opter pour une défense à trois. Dans les buts, Schmeichel pourrait ainsi être protégé par le trio Sorensen, Dante et Viti. Aux côtés de Melvin Bard et Youcef Atal, Mario Lemina et Khéphren Thuram devraient, quant à eux, débuter au milieu de terrain. Enfin, Diop et Barkley accompagneront Laborde à la pointe de l'attaque niçoise.

