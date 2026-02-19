Les confessions foudroyantes de Nkoulou à l’OM sous l’ère Bielsa

Le Camerounais avait probablement besoin de vider son sac. Invité de Canal+ Afrique, Nicolas Nkoulou (35 ans) est revenu sur ses années à l’Olympique de Marseille (entre 2011 et 2016), entouré de fortes personnalités comme André Ayew, Mathieu Valbuena ou Dimitri Payet, notamment sous l’ère Marcelo Bielsa. Interrogé sur son meilleur souvenir de vestiaire en Ligue 1, l’ancien défenseur n’a pas caché la réalité de l’époque : « Personne ne s’aimait dans cette équipe ». Puis, l’ancien joueur de Süper Lig a nuancé immédiatement son propos pour rassurer. « On n’était pas là pour se faire l’amour. On était là pour défendre l’honneur du club. On était là pour travailler. C’est des gens qui savaient se dire : "je ne t’aime pas". Mais au sortir de là, ils savaient se faire la passe décisive, savaient se battre pour l’autre ».

Par ailleurs, lors de l’entretien, même lorsqu’on lui a demandé de choisir les joueurs qu’il a préféré côtoyer sur la Canebière, Nkoulou est resté solidaire, ne prenant pas parti. « Permettez-moi de ne pas choisir. C’est comme si vous demandiez à une personne de choisir ses frères, le plus aimé de ses frères, parce qu’ils sont tous mes frères et il m’est difficile de choisir ». Passé par le club phocéen en compagnie de l’ancien coach argentin de 70 ans, l’arrière central a ainsi vécu une période riche en émotion. Ce qui liait les individus était surtout la force collective et la sincérité pure et dure, avec l’objectif commun de se dépasser pour la formation.