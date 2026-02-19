L’Italie médusée après la déroute de l’Inter Milan, comment Lamine Yamal gère son ramadan avec le Barça
La presse italienne réagit à la lourde défaite de l’Inter, les secrets de Lamine Yamal pour gérer son ramadan, l’Angleterre démonte José Mourinho, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.
L’Inter battu sèchement par Bodø/Glimt
Le Corriere dello Sport parle de «honte à Bodo». Dans la forteresse glaciale de Bodø/Glimt, l’Inter Milan s’est inclinée 3-1 après une seconde période subie face au rythme et à la précision des Norvégiens. L’Inter, en difficulté défensive et freinée par deux poteaux, reste en vie, mais devra marquer trois buts au retour pour se qualifier. Entre pression sportive et blessure de Lautaro, les Intéristes devront réaliser un exploit à Giuseppe Meazza pour poursuivre la compétition. De son côté, la Gazzetta dello Sport titre : «L’Inter prend trois gifles… mais à 7 points d’avance en championnat» en référence au match nul de l’AC Milan dans le même temps contre Côme en championnat.
La gestion du ramadan de Yamal
En Espagne, Sport explique comment Lamine Yamal gère son ramadan avec le FC Barcelone. Malgré la rigueur physique du football professionnel, Lamine observe la tradition tout en s’adaptant aux entraînements et matchs avec l’aide du club, qui ajuste nutrition et routines pour maintenir ses performances. Il suit la même discipline que ses coéquipiers, en décalant ses repas et son hydratation, et s’inspire d’exemples comme Salah ou Fati. Cette pratique souligne l’importance de la coordination entre joueur et staff pour concilier foi et sport de haut niveau.
Mourinho en prend pour son grade
En Angleterre, le Daily Mail n’a pas du tout apprécié la sortie de José Mourinho au sujet de l’acte de racisme survenu dans le match entre Benfica et le Real Madrid. Pour rappel, le Portugais avait lancé : «Vinicius ne devrait pas célébrer de cette manière. La plus grande personne de l’histoire de ce club est noire, c’est Eusebio. Ce club n’est pas raciste.» Une phrase qui n’est pas passée outre-Manche où le média anglais a fustigé le Portugais : «il semble que les fioles de poison soient tout ce qui reste à Jose Mourinho. De Manchester à Tottenham en passant par la Roma et Fenerbahçe, ces 10 dernières années, cet individu narcissique et égocentrique, intéressé uniquement par son apparence, a été l’escroc ultime de la gestion du football.» Voilà qui a le mérite d’être clair.
