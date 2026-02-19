OM : les premières images d’Habib Beye à l’entraînement

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi». Hier soir, le club phocéen officialisait l’arrivée d’Habib Beye aux commandes, ajoutant que l’ancien coach de Rennes s’était engagé jusqu’en juin 2027.

La suite après cette publicité

Habib Beye, qui succède à Roberto De Zerbi, sera d’ailleurs présenté aux médias ce jeudi, à partir de 14h15. Ici Provence a pu assister au premier entraînement dirigé par l’ancien défenseur sénégalais. Un moment que cet ancien pensionnaire de l’OM a dû apprécier.