Ligue 1

OM : les premières images d’Habib Beye à l’entraînement

Habib Beye @Maxppp

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi». Hier soir, le club phocéen officialisait l’arrivée d’Habib Beye aux commandes, ajoutant que l’ancien coach de Rennes s’était engagé jusqu’en juin 2027.

Bruno Blanzat
Salut la #TeamOM!
Les premières images d'Habib Beye en tant qu'entraineur de l'#OM.
Conférence de presse à suivre en début d'après-midi.
@ici_provence
@StatsOmp
Voir sur X

Habib Beye, qui succède à Roberto De Zerbi, sera d’ailleurs présenté aux médias ce jeudi, à partir de 14h15. Ici Provence a pu assister au premier entraînement dirigé par l’ancien défenseur sénégalais. Un moment que cet ancien pensionnaire de l’OM a dû apprécier.

