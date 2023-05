PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Marco Verratti

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant de se déplacer à Auxerre ce dimanche soir sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps (21h), l’entraîneur du Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de son milieu de terrain italien Marco Verratti, absent de l’entraînement ce vendredi en raison d’une contusion au genou gauche, avant de répondre aux critiques le concernant, lui qui souhaiterait quitter le club de la capitale.

«Marco a pris un coup au genou, au niveau du muscle. Il s’est entraîné aujourd’hui, on fera le point demain mais on a bon espoir qu’il soit avec nous pour le déplacement à Auxerre. Marco est un joueur très important, ça se sent quand il n’est pas là dans le jeu. Il a eu un coup de moins bien comme de nombreux joueurs mais je trouve la critique sur Marco assez sévère au regard de ce qu’il fait pour le club», a déclaré le technicien parisien.

