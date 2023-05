Manchester United tremble pour Marcus Rashford

Une fin de saison haletante s’annonce pour Manchester United en Premier League. Quatrièmes, les Red Devils lorgnent la troisième place, actuellement détenue par Newcastle, mais peuvent être rattrapés par Liverpool qui compte un point de moins avec néanmoins un match de plus. Un dessein remis en question avec l’absence depuis un mois de Marcus Rashford. Sur la période, les pensionnaires d’Old Trafford restent notamment sur deux défaites face à Brighton (1-0) et West Ham le week-end dernier (1-0).

Une mauvaise dynamique qui pourrait se prolonger dans les prochaines semaines tant l’absence de l’attaquant de 25 ans, auteur de 29 buts et 11 passes décisives cette saison, se fait sentir dans le collectif mancunien. En effet, Erik Ten Hag s’est montré peu rassuré lorsqu’il a été interrogé sur l’état de santé de son joueur : «C’est un gros point d’interrogation. Plus que douteux, un gros point d’interrogation.» Une situation qui inquiète les fans de Manchester United comme le rapporte The Sun. D’après le tabloïd anglais, plusieurs supporters considèrent d’ores et déjà que la fin de saison est finie et que leur club ne parviendra pas à rester dans le big Four outre-Manche.

