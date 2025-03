EdF : Didier Deschamps refuse de comparer Michael Olise à Antoine Griezmann

Buteur, passeur et plus globalement auteur d’un gros match face à La Croatie (2-0, 5 t.a.b.4) en quart de finale de la Ligue des Nations, dans un rôle de meneur de jeu proche de celui que pouvait occuper Antoine Griezmann, Michael Olise a régalé, dimanche soir, au Stade de France. Présent en conférence de presse après la qualification des Bleus pour le Final Four, Didier Deschamps a logiquement encensé son joueur, refusant cependant de le comparer au joueur de l’Atlético de Madrid. «Antoine, avec tout ce qu’il a fait, on ne peut pas comparer les joueurs», a tout d’abord lancé le sélectionneur français.

Et d’ajouter : «Michael a beaucoup de qualités. Il a eu des périodes compliquées, mais par ce qu’il fait en club où il a aussi beaucoup progressé, aujourd’hui (dimanche, ndlr) il a été étincelant dans son registre. C’est son mérite. Des fois, ça met un peu de temps, il faut toujours accorder de la confiance. Il aurait pu jouer le match aller, je ne sais pas si cela se serait aussi bien passé et il n’aurait peut-être pas joué le retour. Là, il a mis beaucoup de liant avec les trois autres joueurs offensifs. Sur ce match, je ne peux enlever personne qui a contribué à l’excellente performance de l’équipe de France. Au-delà de son coup franc direct, sa touche technique, je suis content pour lui. Ça laisse présager d’autres rendez-vous où après un match comme ça, il va gagner en confiance. Il était peut-être un peu plus timide, sur la réserve. Il s’est relâché par ce qu’il a fait avec le club du Bayern Munich».