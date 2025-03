DNCG : le PSG et l’OM mettent la Ligue 1 dans le rouge !

C’est toujours un bilan attendu par les observateurs du football français. La DNCG a rendu ces dernières heures son rapport annuel sur la situation économique de nos clubs professionnels. Il s’agit là de la synthèse de la saison dernière (2023/2024), qui permet de faire un point pour mieux se rendre compte de l’état des finances. Premier constat effectué, les pertes cumulées pour la Ligue 1 s’élèvent à 164 M€. C’est beaucoup sur l’ensemble des 18 clubs, mais c’est bien mieux que l’année d’avant qui s’était conclue sur 273 M€ de déficit global. La variation est tout de même de l’ordre de 40 %.

Dans le rapport précédent, le PSG et l’OL concentraient 77 % de ces pertes (209 M€ à eux deux). Cette fois, le club de la capitale (60,3 M€) est accompagné de l’OM (39 M€) en valeurs majeures. Les deux équipes, qui font la une de l’actualité en ce moment après l’affaire des banderoles contre Adrien Rabiot, représentent à elles seules 60 % du déficit global de la Ligue 1. On peut ajouter l’OGC Nice et l’OL, pas loin derrière avec respectivement 26,7 M€ et 25,7 M€ en pertes nettes. Ces 4 clubs regroupent 151 M€ des 164 M€ de pertes cumulées de notre championnat sur le championnat de l’an passé, soit 92,5 %.

Les gros clubs creusent le déficit

Vous l’aurez compris, les clubs phares de notre Ligue 1, dont les actionnaires sont forts et peuvent combler les déficits, creusent ces pertes. Les équipes de moindres envergures contraintes d’équilibrer leurs comptes sont plus regardantes sur le bilan de fin de saison. D’ailleurs, 8 (LOSC, Angers, Lens, Toulouse, Brest, Reims Nantes et Montpellier) d’entre elles finissent avec des comptes dans le vert, quand 10 (Rennes, Saint-Etienne, Le Havre, Auxerre, Strasbourg, Monaco, OL, Nice, OM et PSG) terminent dans le rouge. Meilleur élève il y a un an avec 30 M€ de bénéfices, Lille confirme sa place en 2023/2024 (+ 16,8 M€).

La réduction du déficit global de notre championnat s’explique par divers facteurs. Les droits audiovisuels ont légèrement augmenté (723 M€ contre 706 en 2022/2023), tout comme les revenus liés aux sponsors (718 M€ contre 678 M€), au merchandising (836 M€ contre 737 M€) et aux transferts (500 M contre 474 M€), contribuant à éponger la hausse des salaires et des charges sociales (5% d’augmentation), et des autres charges (+ 7 %). À ce titre, le PSG avec 658 M€ occupe quasiment à lui seul plus d’un tiers (35%) de la masse salariale globale du personnel de Ligue 1 (658 M€ sur un total de 1,84 milliard d’euros).

Le fort déséquilibre des droits TV

Dans ce classement, l’OL suit la marche avec 161,9 M€ de rémunérations envers son personnel, puis l’OM (148,2 M€) avant de retrouver Rennes (111,6 M€) et Monaco (104,8 M€). Enfin, derniers chiffres importants, les revenus liés aux droits TV et le fort déséquilibre entre les clubs. En 2023/2024, 4 équipes se sont partagées 50 % du gâteau (le PSG 24,6 %, Lens 9,7 %, l’OM 9,3 % et le LOSC 6,6 %). Outre cette forte disparité, les revenus des droits audiovisuels constituent en moyenne 28 % des revenus en Ligue 1 avec des équilibres très divers selon les équipes. C’est là le problème dans un futur proche puisque les droits de diffusion ont baissé avec la venue de DAZN. Et nous ne sommes probablement pas au bout de nos surprises.

Les résultats nets des clubs de Ligue 1 pour la saison 2023/2024 :

Angers : + 11,889 M€

Auxerre : - 13,955 M€

Brest : + 1,646 M€

Le Havre : - 13,626 M€

Lens : + 7,587 M€

LOSC : + 16,891 M€

Monaco : - 17,961 M€

Montpellier : + 2 000 €

Nantes : + 103 000 €

OL : - 25,737 M€

OM : - 39,084 M€

Nice : - 26,707 M€

PSG : - 60,340 M€

Reims : + 669 000 €

Rennes : -208 000 €

Saint-Etienne : - 1,680 M€

Strasbourg : - 14,225 M€

Toulouse : + 7,077 M€