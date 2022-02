Olympico : un OM sans saveur

La suite après cette publicité

Cet Olympico, rejoué après les incidents du match initial, avait une grosse importance. Côté OM, on avait envie de faire oublier complètement l'OL et de reprendre la deuxième place à Nice et côté OL, on voulait se rassurer et confirmer les nouvelles performances de 2022. Malgré l'ouverture du score de Mattéo Guendouzi sur corner, ce sont les Rhodaniens qui l'ont emporté (2-1).

Evidemment, l'OL a bien fait les choses tactiquement, mais on a eu affaire au pire OM de cette année, très probablement. Pour une fois, les Phocéens ont oublié d'être protagonistes et surtout ont laissé le cuir à l'OL. Si en première période, les choses ont été plutôt maitrisées et que les quelques coups en contre ont fait trembler Lopes et son arrière garde, en seconde période, ça a été la débandade. Selon Jorge Sampaoli, son équipe a arrêté de jouer.

Harit n'arrive pas à avaler cette défaite

Après une performance époustouflante contre Lens et une qualification aux forceps - et aux tirs au but - contre Montpellier, pouvait-on s'y attendre ? Oui... et non ! Oui, car Jorge Sampaoli a décidé d'aligner la même équipe que contre le MHSC avec seulement trois jours complets entre les deux confrontations et non, car l'OM nous a habitués à mieux.

Mais ce mardi, Luis Henrique, il faudra en parler un jour, a été une nouvelle fois décevant, Ünder aussi et Guendouzi et Rongier ont perdu en intensité - et c'est normal- au fur et à mesure de la rencontre. Après ce match, Pol Lirola a avoué ressentir de la fatigue : « ils nous ont un peu marché dessus en deuxième mi-temps, c'est vrai. On était peut-être un peu fatigués aussi, même si ce n'est pas une excuse. On peut mettre le deuxième. Après, ils ont deux occasions et ça fait deux buts. On va apprendre de nos erreurs, on va se préparer et se remotiver pour vendredi ».

Amine Harit, entré en jeu et qui n'a pas beaucoup apporté, n'arrivait pas à avaler le scénario. « On a un peu baissé le pied en seconde, on est descendu un peu trop bas et à force de subir, on a encaissé ces deux buts qui sont dommage, parce qu'on pouvait prendre les trois points ce soir. Non, je ne pense pas que ce soit un coup d'arrêt, c'est une défaite qui va nous rester en travers de la gorge. De toute façon, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort. On a un match important vendredi. À nous de faire le travail, parce que les autres équipes aussi vont lâcher des points dans les matchs à venir », a commenté le milieu offensif de l'OM. Vite Angers vendredi pour se remettre d'aplomb...