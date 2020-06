Le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant de Jadon Sancho

Jadon Sancho risque bien d'être le joueur le plus cher du prochain mercato estival. La star du Borussia Dortmund se dirige vers un retour au pays, avec Manchester United qui serait en pole position sur ce dossier. Et selon les médias britanniques, le club de la Ruhr demanderait environ 130 millions d'euros pour celui qui totalise 17 buts et 17 passes décisives en Bundesliga cette saison.

Quoi qu'il en soit, un gros chèque va arriver dans les comptes du club entraîné par Lucien Favre dans les prochaines semaines. Et une question va forcément se poser pour ce club habitué à devoir se séparer de ses meilleurs éléments : comment remplacer un joueur aussi indispensable ? Si on se fie aux informations du sérieux média britannique The Telegraph, Michael Zorc et ses équipes ont déjà trouvé la relève.

Un peu moins de 40 millions d'euros

Il s'agit de Jude Bellingham, un nom qui revient souvent dans les gazettes mercato anglaises, puisque l'ailier de seulement 16 ans attise les convoitises des plus grosses écuries de Premier League. La publication anglaise précise que le BVB pense avoir pris les devants pour le joueur de Birmingham, et l'international espoirs anglais serait évalué à 35 millions de livres, soit environ 39 millions d'euros.

Un prix certes élevé pour un joueur aussi jeune, mais qui permettrait aussi, au vu de la somme récoltée, au deuxième de Bundesliga de se renforcer considérablement à d'autres postes. Un nouveau talent anglais devrait donc bientôt débarquer sur les pelouses allemandes. On lui souhaite évidemment la même réussite que Jadon Sancho !