Le Real perd Vinícius Jr pour près d’un mois

En déplacement à Osasuna, le Real Madrid a de nouveau vu Vinicius Jr marquer un but pour sa troisième partie consécutive. Le Brésilien, si précieux cette saison, sait déjà qu’il ne va pas rejouer avec son équipe de sitôt. L’ailier gauche a pris un énième carton jaune pour protestation, son troisième lors des dix derniers matchs. Il manquera donc le prochain match de Liga pour suspension et ne jouera plus avant près d’un mois.

Après la trêve internationale, il sera donc dans les tribunes. Pas de match ensuite le week-end d’après pour le Real, déjà éliminé en Copa del Rey. Le Brésilien ne pourra donc rejouer qu’à partir de la Ligue des champions lors du choc contre Manchester City. En Liga, il faudra attendre le 13 avril et le déplacement à Majorque pour retrouver le deuxième meilleur buteur du club. Une suspension qui calmera Vinicius Jr ? Lors de ses trois dernières saisons, l’ailier gauche a reçu 31 cartons jaunes. Le deuxième joueur le plus averti du Real après Eduardo Camavinga (34 cartons jaunes).