Manchester City : Erling Haaland répond à ses détracteurs

Régulièrement mis sous le joug des critiques pour sa participation trop peu active au jeu de Manchester City, Erling Haaland a tenu à répondre à ses détracteurs, toujours dans son style si particulier. « Les gens pourraient dire que je ne touche pas assez le ballon et ceci et cela, mais je m'en fiche. Je sais ce que je vais faire et ce que je dois faire.

«C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui dans un match difficile et exactement ce que je continuerai à faire. Mon rêve est de toucher le ballon cinq fois et de marquer cinq buts. C'est mon plus grand rêve » a-t-il ainsi réagit après la victoire des siens face au Borussia Dortmund, mercredi (2-1). Auteur d'un début de saison en fanfare, le géant norvégien a déjà inscrit 13 buts en 9 rencontres disputées toutes compétitions confondues, dont 3 en Ligue des Champions.