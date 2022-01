Bayern Munich : problème au coeur pour Alphonso Davies

La suite après cette publicité

Absent à la reprise le 7 janvier en raison d'un test positif au covid-19, Alphonso Davies ne devrait pas tout de suite refouler les pelouses de Bundesliga. Son entraîneur, Julian Nagelsmann, a annoncé en conférence de presse, ce vendredi, que le latéral gauche international canadien présente des signes de myocardite. « Chez Phonzy, hier, lors de l'examen de suivi que nous avons effectué auprès de chaque joueur infecté par le Coronavirus, nous avons trouvé des signes de myocardite légère - c'est-à-dire une myocardite, » a expliqué le coach des Bavarois.

«Il est privé d'entraînement jusqu'à nouvel ordre. Il ne sera pas disponible, pas dans les prochaines semaines. Cette myocardite n'est pas si dramatique à l'échographie, mais il y a des signes de myocardite. Néanmoins, elle doit guérir et cela prendra certainement un certain temps», a déclaré l'entraîneur du Bayern. La myocardite est une inflammation du myocarde, le tissu musculaire du cœur. Les infections virales, comme le Covid, sont une cause fréquente de myocardite, pouvant entraîner la mort. La myocardite est aussi reconnue comme un effet indésirable (très rare) des vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) par l'Agence Européenne du Médicament (EMA).