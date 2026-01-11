Le Bayern Munich veut doubler Manchester City pour Marc Guéhi

Sur le point de s’engager avec Liverpool l’été dernier, le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi (25 ans) avait vu son transfert capoter au dernier moment, car son club n’est pas parvenu à lui trouver de successeur. Et depuis, tout le monde tente de s’arracher le capitaine des Eagles. De nombreux clubs de Premier League, mais aussi d’Europe, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, veulent s’offrir l’international anglais aux 26 sélections (1 but), dont le contrat va expirer l’été prochain.

«Son contrat expire cet été, et si quelqu’un se présente, il y aura un moment où le club fera passer le financier avant le sportif. Je ne suis pas assez naïf pour ignorer que si City fait une offre colossale et que Marc veut partir, le transfert se fera», avait récemment annoncé son entraîneur, Oliver Glasner, laissant entendre qu’un transfert pour ce mercato hivernal était possible pour son homme fort, auteur de 20 matchs et 2 buts en Premier League cette saison.

Manchester City a déjà formulé une offre de contrat à Marc Guéhi

Et d’après nos dernières informations, le défenseur central de Crystal Palace est bien courtisé par Manchester City, à la recherche de solutions pour pallier les blessures longue durée de Josko Gvardiol et Ruben Dias. Mais Pep Guardiola n’est pas seul sur ce dossier, car le Bayern Munich est également intéressé par le défenseur central de 25 ans pour renforcer son secteur défensif. Les Bavarois disposent aujourd’hui d’un avantage dans ce dossier, notamment grâce à la préférence affichée du joueur pour un départ vers l’Allemagne.

Le Bayern souhaite toutefois finaliser l’opération lors du prochain mercato estival, tandis que Manchester City tente d’accélérer les discussions pour conclure un transfert dès cet hiver en raison de ses besoins immédiat. Les Citizens ont déjà formulé une offre de contrat au défenseur anglais et cherchent à prendre de vitesse la concurrence, même si la tendance reste favorable au club munichois à ce stade. Mais à l’heure actuelle, les deux cadors européens sont en duel pour s’offrir Marc Guéhi.