Ligue 1 : Monaco et Strasbourg se neutralisent dans un match terne

Outre le derby entre l’OL et l’ASSE qui aura lieu à Saint-Etienne dimanche (20h45) en clôture de cette 30e journée, la rencontre entre Monaco et Strasbourg ce samedi en début de soirée ressemblait quand même fortement au vrai choc de ce week-end en Ligue 1. Deuxièmes depuis la semaine dernière et leur victoire probante à domicile contre Marseille (3-0), les Monégasques avaient fort à faire contre des Strasbourgeois revanchards. Concédant le but de l’égalisation lors des dernières secondes de leur match face à Nice la semaine dernière, les Alsaciens avaient besoin de renouer avec le succès pour entretenir leurs espoirs de Ligue des Champions la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, tous les ingrédients étaient donc présents pour assister à une belle partie dans la Principauté. Pour autant, la première période n’était pas vraiment au niveau escompté. Entre deux équipes qui s’observaient et semblaient se craindre, la qualité technique n’a pas été au rendez-vous avec un jeu haché par plusieurs imprécisions techniques. Après la première alerte pour Emegha (9e), les Monégasques ont repris le contrôle de la rencontre. Sur l’une de leurs seules actions tranchantes, les Asémistes ont cru prendre l’avantage mais le but de Mika Biereth juste avant la pause a été finalement refusé pour une position de hors-jeu de Caio Henrique à l’origine de l’action (45+2e).

Emegha répond à Biereth dans un match sans but

Après cette première période intéressante mais assez stérile, tout le monde souhaitait que cette rencontre s’emballe lors du second acte. Impuissants en première période avec zéro frappe au but, les Strasbourgeois sont revenus avec des idées plus convaincantes. Tranchants dans les duels, ces derniers se sont procurés leurs premières occasions dans la rencontre et ont montré un visage revanchard. Pour autant, Monaco, peu inspiré offensivement, a tout de même cherché à répondre à travers quelques offensives alambiquées. Les dix dernières minutes de la rencontre ont finalement permis aux spectateurs du stade Louis II d’assister au spectacle auquel ils s’attendaient depuis le début. Alors que Folarin Balogun a fait briller Djordje Petrovic sur une tête appuyée qui a contraint le gardien prêté par Chelsea de s’employer sur une belle envolée (83e), les visiteurs ont cru réaliser le hold-up parfait quelques minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 77 29 +55 24 5 0 82 27 2 Marseille 55 30 +17 17 4 9 58 41 3 Monaco 54 30 +22 16 6 8 57 35 4 Lyon 51 29 +18 15 6 8 57 39 5 Strasbourg 51 30 +11 14 9 7 48 37 6 Lille 50 29 +13 14 8 7 44 31 7 Nice 48 29 +17 13 9 7 54 37 8 Brest 44 29 +1 13 5 11 47 46 Voir le classement complet

Sur un contre incisif, Emanuel Emegha a placé une tête victorieuse après un coup de billard (86e). Finalement, comme Mika Biereth avant la pause, le but de l’attaquant néerlandais a été refusé pour une position de hors-jeu. Le dernier rebondissement d’une rencontre assez atone malgré des duels âprement disputés et des occasions de part et d’autre. Au classement, l’AS Monaco peut avoir des regrets. Supérieurs durant une grande partie de la rencontre, les locaux auraient pu frapper un grand coup en s’imposant face à un concurrent direct. Finalement, les Asémistes conservent provisoirement leur deuxième place mais restent sous la menace de l’OM, qui pourrait reprendre le statut de dauphin du PSG en cas de succès ce soir face à Montpellier. De son côté, Strasbourg reste relégué à trois points de son adversaire du jour et reste cinquième.

Plus d’infos à suivre…