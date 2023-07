L’ESTAC a accepté une offre de Burnley pour Wilson Odobert

Pour sa première saison en professionnel après avoir quitté le Paris Saint-Germain, l’attaquant français Wilson Odobert a réalisé un exercice encourageant en France sous les couleurs de l’ESTAC, entre la Ligue 1 et la Coupe de France (7 buts et 2 passes décisives). Des performances et un potentiel qui ne laissent pas insensibles de l’autre côté de la Manche…

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club aubois a accepté une offre pour son joueur de 18 ans, formé dans le club de la capitale, en provenance de Burnley, promu en Premier League cette saison. Le montant du transfert pour le libérer de ses quatre années de contrat restantes est d’environ 11M€. Le natif de Meaux n’évoluerait donc pas en Ligue 2 cet été et pourrait découvrir la Premier League sous le maillot des Clarets.

À lire

Amicaux : Clermont bat Troyes, Brest s’impose contre Guingamp