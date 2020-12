Tottenham-Arsenal : les compos officielles du North London Derby

À l'occasion de la 11e journée de Premier League, Tottenham reçoit Arsenal pour un derby du nord de Londres qui s'annonce bouillant (17h30, à suive en direct sur notre site). Les Spurs ont l'occasion de reprendre la tête du championnat, après la victoire de Chelsea hier (3-1 contre Leeds), alors que les Gunners doivent retrouver des couleurs, eux qui pointent à une inquiétante 14e place. Pour retrouver trace d'une victoire d'Arsenal chez son rival londonien en championnat, il faut remonter au 16 mars 2014 ! Tomas Rosicky avait offert le but de la victoire (0-1) sur la pelouse de feu White Hart Lane. Passé par les bancs de Chelsea et Manchester United, on le sait, José Mourinho voue une haine tenace pour les Gunners.

La suite après cette publicité

Pour tenter d'enfoncer un peu plus les Canonniers, le technicien portugais s'appuie sur un 4-2-3-1 avec Lloris dans le but. Une défense composée de Reguilón, Dier, Alderweireld et Aurier. Højbjerg et Sissoko auront le rôle de double pivot au milieu avec Lo Celso un peu plus haut. Bergwijn et Son sont sur les ailes pour accompagner Kane en pointe. Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta propose un 3-4-3 avec Leno dans les cages. Une charnière centrale composée d'Holding, Gabriel et Tierney. Avec Bellerín et Saka dans les rôles de pistons, avec Partey et Xhaka au milieu. Enfin, Willian et Aubameyang seront chargés d'alimenter Lacazette devant.

Les compositions officielles

Tottenham : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Sissoko, Hojbjerg - Son, Lo Celso, Bergwijn - Kane

Arsenal : Leno - Holding, Gabriel, Tierney - Bellerin, Partey, Xhaka, Saka - Willian, Lacazette, Aubameyang