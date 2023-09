RC Lens : Franck Haise explique les dessous de ce début de saison compliqué

La suite après cette publicité

Après sa belle épopée la saison passée récompensée par une place de dauphin du Paris Saint-Germain, sacré champion de France au printemps dernier, c’est une entame compliquée que vit le Racing Club de Lens pour cette édition 2023-2024 de la Ligue 1. En effet, après quatre journée déjà, les Sang-et-Or n’ont pris qu’un petit point, c’était lors de la réception du Stade Rennais il y a deux semaines. Sinon, les hommes de Franck Haise se sont faits renverser sur la pelouse du Stade Brestois (3-2 après avoir mené 2-0), suivi d’un revers au Parc des Princes face au club de la capitale. Et cette mauvaise dynamique ne s’est pas arrêtée ce samedi soir…

En effet, le RCL s’est incliné lourdement dans l’antre de l’AS Monaco, de retour à son trône provisoire de leader du Championnat de France. Au-delà de l’écart évident au tableau du score, le club du Rocher a assis une domination évidente dans le jeu face à une équipe lensoise ayant démontré de bien meilleurs visages lors du dernier exercice, terminant même meilleure défense de l’Hexagone avec 29 petits buts concédés en 38 rencontres de L1. Les statistiques défensives des Artésiens de cet été sont toutes autres : 4 matches et déjà 9 réalisations encaissés par le dernier rempart international tricolore, Brice Samba, et son arrière-garde. Des signes de faiblesse qui inquiètent malgré tout le coach lensois.

Haise confirme des doutes

«Quand on enchaîne les défaites, qu’on en perd 3 sur les 4 et qu’on prend 3 buts à chaque match, évidemment qu’il y a des motifs d’inquiétude, a déclaré Franck Haise au micro de Canal + à l’issue du revers à Louis-II. Je ne retrouve pas assez mon équipe. Il faut être en action dès le départ. On n’a pas bien débuté cette rencontre, avec trop d’attitude pour les animateurs adverses. Quand vous prenez deux buts sur coup de pied arrêté, c’est pas anodin qu’un adversaire vous prend et marque tellement facilement. Il faut qu’on redevienne nous-mêmes. Il y a une part de doute, dans le fait de ne pas être acteur. Le doute est une chose, mais on doit faire nos matches. Les matches, on peut accepter de les perdre, mais pas de n’importe quelle manière.»

Que faire alors pour se relever de ce début compliqué ? Le technicien nordiste évoque d’abord la «flamme», qui manquait à ses poulains à Monaco. «Ca manque de flamme, c’est certain. Sinon elle arrive trop tard. On n’a pas le choix de l’avoir du début à la fin du match. Sinon, on n’est pas une équipe pour le haut niveau. Il faut retrouver cette flamme, gagner ses duels, être impactant. Je vois mes défenseurs gagner des duels sur la fin du match et en seconde période, mais l’impact doit être bien plus clair avant. (…) Il faut être agressif, quelle que soit la hauteur du bloc. C’est une question de volonté d’aller chercher l’adversaire, car dans le football, on ne pas oublier cet aspect. Il y aura du boulot pendant la trêve internationale, même si on en a 10 ou 12 qui ne seront pas là, mais il y aura du boulot de toute manière…»

Fulgini : «à nous de garder nos principes de jeu»

Toujours au micro du diffuseur de ce choc de la 4e journée de L1, son milieu de terrain, Angelo Fulgini, a également mis le doigt sur les axes d’amélioration à travailler durant la trêve internationale de septembre : «à 2-0, c’est compliqué mais on n’a pas abdiqué, on revient avec de bonnes intentions mais on reprend un but sur coup de pied arrêté. Donc on va continuer à aller de l’avant, à faire ce qu’on sait faire. On a un groupe de qualité et ce qu’il nous manque, c’est des petits détails à régler. Mais aujourd’hui, on se fait punir sur CPA, ça fait beaucoup, c’est à nous de régler ça. On doit aussi faire mieux, garder la confiance en nous et ça va le faire.» Une coupure pour les deuxièmes du championnat la saison passée qui va faire du bien afin de préparer au mieux la prochaine échéance face au FC Metz, avant de faire son entrée en Ligue des champions face au Séville FC, vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa.

Pour cela, l’international ivoirien ne veut pas que l’équipe se repose sur les lauriers de l’an dernier. «La saison passée est passée, on est focus sur cette année. C’est sûr que les équipes nous attendent, elles savent comment nous gérer et nous contrer mais c’est à nous de garder nos principes de jeu. On travaillera tous ensemble et ça va le faire. (…) Le classement ? Quand on regarde comme ça, ça fait un peu peur. Mais ça n’est que 4 journées, il reste encore beaucoup de matches, la saison est très longue. Une fois qu’on aura réglé nos détails, on va pouvoir lancer notre saison. On va d’abord bien travailler la semaine, préparer Metz et se focaliser ensuite sur la Ligue des champions.» Le message est passé, aux joueurs de retrouver les motifs d’espoir pour se relever et retrouver les premières places du classement…