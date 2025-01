Le vestiaire de l’AC Milan réagit au pétage de plomb de Sérgio Conceição !

Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les images circulent partout sur les réseaux sociaux et que la presse italienne fasse couler beaucoup d’encre. Après des tensions avec Paulo Fonseca lors du match contre l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions plus tôt dans la saison, le capitaine milanais Davide Calabria a eu une confrontation brève mais très houleuse avec l’entraîneur Sergio Conceição à la fin du match remporté contre Parme lors de la 22e journée de Serie A. Les Rossoneri ont renversé le score de 1-2 à 3-2 dans le temps additionnel grâce aux buts de Reijnders et Chukwueze, mais le match a été mouvementé avec plein d’épisodes et de moments controversés. Les tifosi milanais présents à San Siro n’ont pas arrêté de protester ouvertement contre le club, Theo Hernandez, et Rafael Leão, remplacés à la mi-temps. Mais ce ne sont pas les seules décisions tactiques.

A la 78e minute, Sergio Conceição a décidé de faire sortir le défenseur et capitaine Davide Calabria pour faire entrer du sang-neuf en attaque avec Luka Jovic. Furieux et frustré, l’international italien de 28 ans a commencé à hurler, à taper sur tous les objets qu’il trouvait, balançant même des bouteilles. Au coup de sifflet final, une dispute a éclaté entre l’entraîneur et le joueur. En effet, sur les images, on y voit le tacticien courir à la recherche de son joueur pour en venir aux mains, avant d’être séparé par des joueurs et des membres du staff. La situation a été calmée et gérée mais les deux hommes ont bien failli en découdre devant tous les supporters et les caméras de San Siro. Une scène hallucinante qui fait déjà le tour des réseaux et de la presse italienne et qui, sans réelle surprise, a été le sujet principal abordé en zone mixte et en conférence de presse.

Tout le monde a réagi à l’altercation !

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’altercation a rapidement été sur toutes les bouches en Italie. L’entraîneur portugais a tenu à s’excuser dans un premier temps : «vous savez, parfois avec l’adrénaline dans le match, vous vivez ce sport avec passion… Ce sont des choses qui se passent souvent avec moi. C’était une situation dans le match. C’est comme ça que ça s’est passé. Comme avec les enfants : quand on va au restaurant s’il y a un comportement incorrect, il faut dire quelque chose, sinon ce n’est pas bien, je suis comme ça, peut-être qu’il y a eu des mots de trop mais ce n’est pas un problème. Ils sont toujours protégés par moi. Ils savent que nous créons un lien important et nous l’avons vu aujourd’hui avec la manière dont nous avons gagné, il n’y avait plus de stratégie mais de l’esprit. Il n’y a pas d’hypocrisie : on se dit des choses comme des hommes. C’est vrai, ce n’était pas sympa, mais ça va dans le football, on n’est pas à l’église. Je suis nerveux tous les jours. Je n’ai rien non plus contre Théo et Leao, les deux joueront à Zagreb, je le dis déjà. Tout va bien pour eux, ce sont les choix de l’entraîneur», a expliqué l’ancien tacticien du FC Porto. La dispute entre Calabria et Conceição s’est également emparée des esprits du vestiaire milanais.

«Je n’étais pas avec eux, mais je suis sûr que tout va bien. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Je suis sûr que c’était un malentendu, et je suis sûr que demain matin à Milanello, nous travaillerons tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes», a relativisé Strahinja Pavlović. Quant au capitaine italien, Davide Calabria, il a immédiatement voulu enterrer la hache de guerre avec son entraîneur : «Ce sont des choses sur le terrain, c’était un malentendu entre moi et l’entraîneur, c’était l’adrénaline du match mais nous avons clarifié. Nous avons arrangé les choses, ce n’est ni la première ni la dernière fois que vous allez voir quelque chose comme ça dans le football. Cela me fait rire maintenant que je vois les photos. Je m’excuse parce que ce n’est pas une bonne chose», a-t-il déclaré. Mea culpa donc des deux côtés et l’essentiel est fait pour les Rossoneri qui ont empoché trois précieux points dans leur mission remontada au classement.