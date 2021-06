OM : le message d'adieu de Michaël Cuisance

Alors qu’il avait prématurément quitté le club avant la fin de saison car pas conservé par l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance a officialisé hier son départ du club phocéen. À travers un post sur Instagram, le milieu de terrain français a publié une vidéo accompagnée d’un message aux supporters marseillais et au club.

« Merci à mes coéquipiers, dirigeants et aux supporters pour cette saison l’Olympique de Marseille . Fier d'avoir porté ce maillot et participé à cette qualification à l’Europe. Je souhaite à tous ceux qui supportent l'OM, le meilleur pour la saison à venir. » Alors que Pablo Longoria cherche à conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola, le joueur prêté par le Bayern Munich et auteur de deux buts cette saison sous le maillot blanc n’entre, lui, plus dans les plans du dirigeant espagnol et du technicien argentin Jorge Sampaoli.