Real Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

L’Arabie Saoudite a la chance d’accueillir le tout premier Clasico de la saison. Pour la 251e fois de l’histoire, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent du côté de Riyad ce dimanche soir (20h) pour le compte de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Les Merengue ont battu le FC Valence aux tirs au but en demi-finale (2-1) et les Blaugrana se sont défaits du Real Betis aux tirs au but également (3-2). La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour ce choc au sommet, Carlo Ancelotti reconduit son 4-3-3 classique avec deux Français : Eduardo Camavinga au milieu de terrain aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos ainsi que Karim Benzema à la pointe de l’attaque avec Vinicius Jr et Federico Valverde pour le servir. En face, Xavi aligne également deux joueurs tricolores avec Jules Koundé, qui compose la défense centrale avec Andreas Christensen, et Ousmane Dembélé sur l’aile droite.

À lire

JT Foot Mercato : le FC Barcelone prépare une sacrée révolution

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy - Kroos, Modric, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinicius

FC Barcelone : ter Stegen - Araujo, Koundé, Christensen, Baldé - Gavi, Busquets, De Jong - Dembélé, Lewandowski, Pedri