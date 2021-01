Journal du Mercato : l'Olympique de Marseille en pleine ébullition

La suite après cette publicité

En France :

Sur une phase ascendante en Ligue 1, l'AS Monaco va s'activer sur le mercato. Et c'est dans le secteur offensif que le club de la Principauté pourrait voir débarquer sa première recrue hivernale. Selon des informations venues de Belgique, l'ASM va mettre 16 M€ sur la table pour recruter Krépin Diatta du Club Bruges. Auteur de prestations plus qu'intéressantes en Belgique, l'international sénégalais est attendu dans le sud de la France pour y signer un contrat de 4 ans. De son côté, Strasbourg voit un de ses joueurs être courtisé à l'étranger. Selon nos informations, le club alsacien a refusé une offre de prêt pour Jean-Ricner Bellegarde. Le Torino, qui se bat pour son maintien en Serie A, s'est positionné pour le joueur de 22 ans. Le RCSA veut conserver son milieu de terrain jusqu'à la fin de la saison, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec les pensionnaires de Ligue 1.

Le focus du jour

On passe à notre focus du jour sur l'Olympique de Marseille. Après l'arrivée de Pol Lirola la semaine dernière, Arkadiusz Milik serait lui aussi en passe de rallier la citée phocéenne. Le Polonais, qui a passé sa visite médicale cet après-midi, devrait s'engager dans les prochaines heures avec les Olympiens. Un prêt avec option d'achat de 13 M€, bonus compris, qui sera automatiquement levée dès le premier point pris par l'OM en championnat. Mais ça bouge également dans le sens des départs côté marseillais ! Après la résiliation de Florian Chabrolle et le prêt de Kevin Strootman au Genoa, c'est Kostas Mitroglou qui devrait quitter l'OM dans les prochains jours. Le Grec pourrait rebondir à l'Aris. Le joueur doit d'abord résilier son contrat avec l'OM avant de s'engager avec le club de Thessalonique.

De son côté, Morgan Sanson pourrait quitter le club ! Aston Villa a d'ailleurs proposé une première offre de 13 M€ + 3 de bonus, aussitôt refusée par la direction olympienne qui en attend au moins 18 M€. Les enchères pourraient rapidement monter d'autant que Newcastle et West Ham seraient également sur le coup. Pour le remplacer, l'OM aurait coché le nom de Farid Boulaya selon nos informations. Auteur d'une bonne première partie de saison avec le FC Metz, le milieu offensif algérien pourrait venir se greffer à un effectif en manque de profondeur dans l'entrejeu. L'OM aurait également ciblé Jesse Lingard, indésirable du côté de Manchester United. Un dossier plus compliqué notamment à cause du salaire du joueur et de la concurrence de clubs de Premier League. Un championnat anglais que pourrait retrouver Jordan Amavi. Moins utilisé cette saison, l'ancien joueur d'Aston Villa plairait outre-Manche et aurait même repoussé une offre de prolongation de la part de l'OM. Enfin, dernier dossier chaud sur la Canebière, celui menant à Marley Aké. Relégué dans la hiérarchie des attaquants, le joueur de 20 ans pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Selon nos informations, Le Havre tient toujours la corde, sous l'impulsion de son entraîneur, Paul Le Guen.

À l'étranger :

En revanche, Willian José ne débarquera pas à l'OM lors de ce mercato. L'attaquant de la Real Sociedad se dirigerait vers Wolverhampton. À la recherche d'un avant-centre suite à la blessure longue durée de Raul Jimenez, les Wolves devraient se faire prêter, avec option d'achat, l'attaquant brésilien jusqu'à la fin de la saison. West Ham aimerait aussi se servir en Espagne. Après le départ de Sébastien Haller, les Hammers ont jeté leur dévolu sur Younès En-Nesyri, pour le remplacer. Le buteur marocain du Séville FC n'en finit plus d'affoler les compteurs. Après une première offre de 23 M€ rejetée par les Andalous, le club londonien pourrait revenir à la charge avec cette fois une proposition de 40 M€. Reste à savoir si cette nouvelle tentative fera craquer les dirigeants ibériques.

Selon les informations de Sky Italia et Sky Sports, l'AC Milan veut rapidement boucler le dossier Fikayo Tomori avec Chelsea. Les Rossoneri veulent même que le deal soit conclu assez vite afin de pouvoir compter sur le joueur rapidement, voire même samedi contre l'Atalanta. On parle d'un prêt avec option d'achat de 28,2 M€. Le Daily Mail révèle qu'Arsenal est toujours très intéressé par Emiliano Buendia. Toutefois, les Gunners vont devoir patienter jusqu'à cet été pour enrôler l'Argentin de 26 ans puisque son club, Norwich, ferme la porte à un départ cet hiver.

Sur le départ du Real Madrid, Martin Odegaard est sollicité. Le Norvégien aurait même engagé des discussions avec la Real Sociedad, le club où il était prêté la saison dernière. Sauf qu'Arsenal est entré dans la danse pour recruter le milieu de terrain selon Sky Sports. Le Séville FC suit également la situation et aurait même la pôle position dans ce dossier.

Les officiels du jour :

Jean-Philippe Mateta quitte Mayence pour rejoindre Crystal Palace. L'ancien Lyonnais est prêté avec option d'achat, jusqu'en juin 2022. En Allemagne, Manu Kouadio Koné s'est engagé avec le Borussia Mönchengladbach, jusqu'en 2025. Le milieu de terrain français terminera toutefois la saison avec Toulouse, son club formateur. Dans le même temps, le TFC s'attache les services de Kléri Serber, milieu de terrain du FC Sète 34. Il est prêté à son club actuel jusqu'à la fin de la saison, et rejoindra ensuite la ville rose. Strahinja Pavlovic est prêté par l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison. Il atterrit au Cercle Bruges, club satellite de celui du Rocher. Paulo Sousa est le nouveau sélectionneur de la Pologne. Le technicien portugais était libre depuis son départ de Bordeaux. En revanche, Cardiff s'est séparé de son entraîneur Neil Harris, qui restait sur une seule victoire lors des huit derniers matchs, toutes compétitions confondues. Albin Ekdal prolonge à la Sampdoria. Il est désormais lié au club transalpin jusqu'en juin 2022. Enfin, Parme a annoncé la signature en prêt du défenseur de l'AC Milan, Andrea Conti. Un prêt assorti d'une obligation d'achat en fin de saison, au terme de laquelle il s'engagera jusqu'en 2025 avec la formation nord-italienne.