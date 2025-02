Barça : Ronaldo allume la gestion du club avec les Brésiliens !

Passé au FC Barcelone lors de la saison 1996-1997, le double Ballon d’Or Ronaldo n’a eu aucun scrupule à rejoindre le rival, le Real Madrid quelques années plus tard, faisant partie de ceux que l’on a appelé les Galactiques. Dans une interview croisée avec une autre légende brésilienne, Romario, celui que l’on surnommait «R9» n’a pas été tendre avec la direction du Barça, qu’il estime peu encline à faire des efforts avec les Brésiliens.

La suite après cette publicité

«Rivaldo est parti en mauvais termes. Ronaldinho est parti en mauvais termes, Neymar est parti en en mauvais termes… Regardez l’histoire que Barcelone a créée avec tant de Brésiliens talentueux, mais avec qui la relation s’est détériorée et s’est très mal terminée», a-t-il illustré. L’ancien buteur de l’Inter Milan a aussi évoqué son cas personnel, lorsqu’il a été poussé vers la sortie après une seule saison en Catalogne. Après un exercice spectaculaire (47 buts en 49 rencontres), il a conclu un accord oral pour renouveler son contrat, mais quelques jours plus tard le club lui a expliqué qu’il n’était pas possible pour lui de continuer et ils ont fini par le transférer à l’Inter Milan. Un crève-cœur pour Ronaldo, mais qui ne l’a pas empêché de devenir une légende des Intéristes.