Valence : le coup de gueule de Mouctar Diakhaby

Mouctar Diakhaby a sans doute pensé un instant que sa carrière allait s’arrêter à seulement 27 ans. Victime d’un choc involontaire avec Aurélien Tchouaméni à l’occasion du match entre Valence et le Real Madrid (2-2), l’ancien défenseur de l’OL a été gravement blessé au genou. Victime d’une luxation du genou et sorti sur civière, Diakhaby pourrait être tenu éloigné des terrains pendant un an.

La suite après cette publicité

C’est très long, mais c’est déjà ça, tant les images insoutenables de sa blessure ont fait craindre le pire. Parti à Lyon pour se faire opérer par le célèbre spécialiste du genou, le professeur Sonnery-Cottet, Diakhaby est à nouveau sorti du silence pour le média Relevo. Carrément interrogé dans le van alors qu’il quittait l’hôpital Jean-Mermoz, Diakhaby a fait part de son soulagement après l’intervention chirurgicale.

À lire

Valence : Mouctar Diakhaby a été opéré avec succès

Diakhaby est rassuré

« Je vais mieux après l’opération. Elle a été un peu longue, mais je vais mieux maintenant, je vais très bien. Je suis heureux, il y a des choses plus importantes que je pourrai faire à l’avenir, comme marcher. Je peux donc être plus détendu. Ce sont des choses qui arrivent parfois dans la vie et il faut les accepter. Parfois, le football vous donne beaucoup, mais parfois il vous donne ceci et vous obtenez cela. Il faut aussi être heureux », a-t-il confié au média espagnol.

La suite après cette publicité

Mais s’il est soulagé, Diakhaby a quand même tenu à pousser un coup de gueule contre tous ceux qui ont publiquement émis des doutes sur sa capacité à remarcher normalement. « J’ai su dès le début que le nerf n’était pas touché parce que Valence l’a testé, je n’ai eu aucun doute à ce sujet. Ce que je ne comprends pas, c’est que les gens parlent sans vraiment savoir ce que j’ai. C’est vrai qu’on peut faire des analyses, mais ma famille les a vues et mes proches m’ont appelé, inquiets, pour me demander si j’allais pouvoir remarcher. Oui, il n’y a pas de problème avec le nerf ! Je vais bien. » Le message est passé.