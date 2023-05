Lens : Loïs Openda fait le point sur son avenir

La suite après cette publicité

Avec une rencontre décisive contre le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, ce mardi, le RC Lens entame une semaine décisive pour sa fin de saison et la course à la deuxième place, car ce week-end, les Sang et Or recevront également l’Olympique de Marseille. Élu joueur du mois de mars et auteur de 17 buts et 3 passes décisives cette saison, Loïs Openda (23 ans) s’est projeté sur la suite et n’entend pas quitter le club artésien. Malgré les approches de plusieurs clubs d’Europe.

«Je suis sous contrat avec Lens jusqu’en 2027. Je suis très bien ici. J’espère y écrire une page de l’histoire du club, laisser une empreinte, a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe. Entendre cette musique (celle qui précède les matches de C1) est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe en est un autre. On a cinq points d’avance sur Monaco et l’idée est de ne pas se remettre en danger».

