Manchester City en passe de s'offrir Nathan Aké pour 45 M€ !

Manchester City n’a pas le temps. Soulagé après la décision favorable du Tribunal arbitral du sport, le club anglais peut désormais s’activer pour recruter en vue de la prochaine saison. Un exercice 2020/2021 où la Ligue des Champions sera donc bel et bien au programme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants mancuniens enchaînent les accords. Ainsi, après avoir quasiment assuré l’arrivée de l’Espagnol Ferran Torres en provenance de Valence (35 M€), City tient un autre renfort.

Il s’agit du défenseur central hollandais de Bournemouth Nathan Aké (25 ans). Désireux de rajeunir ce poste, les Citizens avaient ciblé le Batave depuis un certain temps. Les noms de Kalidou Koulibaly et de Diego Carlos avaient également été cités, mais le Guardian annonçait le 20 juillet dernier que Aké était bien le joueur le plus proche de l’Etihad Stadium. Aujourd’hui, Skysports confirme même que les Cherries ont accepté la dernière offre mancunienne, à savoir 45 M€.

Sous contrat jusqu’en 2022, Aké est un élément que Bournemouth ne pouvait pas garder très longtemps. Passé par Chelsea, le natif de Gravenhage aura donc une nouvelle occasion de briller chez l’un des ténors de Premier League. Quant aux Cherries, ils réalisent une belle plus-value après l’avoir recruté en 2017 contre 22 M€.