Manchester City : accord trouvé pour Ferran Torres

Le remplaçant de Leroy Sané, parti au Bayern Munich, devrait arriver dans les prochains jours à Manchester City. Et il s'agirait de l'Espagnol Ferran Torres. Déjà d'accord avec le jeune ailier de 20 ans, les Cityzens avaient entamé les négociations avec Valence pour s'offrir le nouveau talent du club Che, afin de trouver un accord aux alentours des 35 millions d'euros.

Et selon Golsmedia, un terrain d'entente aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de celui qui compte 6 buts et 8 passes décisives en 45 matchs à Valence. Les détails ne sont cependant pas connus mais le média annonce un accord total entre le club anglais, le joueur et le club espagnol. Les Cityzens doubleraient ainsi la Juventus et le Borussia Dortmund qui avaient également montrés de l'intérêt.