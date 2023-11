Le FC Barcelone de Xavi est toujours malade !

Les semaines passent et se ressemblent pour le FC Barcelone en ce moment. En proie aux doute depuis plusieurs rencontres désormais, le club catalan n’a pas montré un meilleur visage ce samedi sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1). Apathiques durant toute la rencontre, les Catalans ont dû compter sur un but contre son camp de Florian Lejeune pour grappiller un point inespéré au vu de leur performance. Ainsi, ce match nul ne fait clairement pas leurs affaires d’un point de vue comptable. Troisièmes de Liga, les pensionnaires du Camp Nou pourraient être relégués à six points de leur voisin de Gérone et quatre du Real Madrid à l’issue de cette 14e journée de Liga.

La suite après cette publicité

Un nouveau contretemps qui vient confirmer les galères barcelonaises. Battus à deux reprises lors des cinq dernières rencontres, lors du Clasico (1-2) et contre le Shakhtar Donetsk (0-1), les ouailles de Xavi ont ainsi été accrochés ce samedi à Madrid alors qu’une défaite semblait se profilait pendant 82 minutes de jeu. Un bilan fragile ces dernières semaines qui s’expliquent par plusieurs absences de marque. Alors que Marc-André Ter Stegen était absent ce samedi, Gavi sera absent pour le reste de la saison. Même si les retours de Frenkie de Jong et de Ronald Araujo devraient faire le plus grand bien, l’absence du jeune milieu offensif de 19 ans devra être pallié lors du prochain mercato et les dirigeants culés s’attellent déjà à la tâche.

À lire

Liga : le Barça concède un nul inquiétant chez le Rayo Vallecano

Un calendrier relevé avec très peu de certitudes

Et le Barça devra très vite rectifier le tir sous peine de devoir rattraper un retard qui pourrait s’avérer dur à rattraper. Les prochaines échéances seront d’ailleurs pour le moins relevées. Alors qu’ils joueront leur avenir européen face à Porto ce mardi (21h), les coéquipiers de Robert Lewandowski devront l’emporter pour ne pas voir les Portugais passer devant eux au classement et le Shakhtar Donetsk revenir à hauteur. Le début du mois de décembre sera également assez relevé pour le Barça avec des rencontres face à l’Atlético Madrid et Gérone en championnat avant un déplacement qui pourrait être crucial à Antwerp pour la dernière journée de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Malgré les difficultés affichées par son équipe et la suite des événements qui s’annonce compliquée, Xavi n’a pas voulu céder à la panique à l’issue de la rencontre : «Nous pouvons renverser la situation. Il reste encore du temps. Nous devons nous critiquer et nous améliorer. Nous devons être beaucoup plus proches du niveau qu’en seconde période. En seconde période, nous avons été très bons. Le fait d’avoir remporté la Liga et la Super Coupe l’année dernière abaisse inconsciemment votre mentalité et c’est ce qui ne devrait pas être autorisé» Malgré la tempête, le capitaine Xavi semble serein et c’est toute la communauté du FC Barcelone qui espère que le navire catalan ne chavire pas.