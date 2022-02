Leonardo Jardim quitte Al-Hilal

Leonardo Jardim et Al-Hilal, c'est terminé. Le club saoudien a annoncé ce lundi le départ du technicien portugais de 47 ans, après moins d'un an de collaboration puisque l'ancien coach de l'AS Monaco avait été intronisé en juin dernier 2021. Le Lusitanien a tout de même remporté la Ligue des champions d'Asie et la Supercoupe d'Arabie Saoudite lors de son passage à Al-Hilal.

Leonardo Jardim reste sur un échec en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, face au Chelsea de Thomas Tuchel (0-1). Les Saoudiens avaient dans la foulée été balayés par Al Ahly lors de la petite finale (0-4). Ramon Angel Diaz a dans la foulée été rappelé pour lui succéder sur le banc d'Al-Hilal, où l'Argentin a déjà exercé de 2016 à 2018.