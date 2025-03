OM : Balerdi juge sa relation avec Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a accordé sa confiance à Leonardo Balerdi pour mener sa défense, et le vestiaire, en lui confiant le capitanat. Pour autant, l’entraîneur italien est un sanguin, peu adepte de la calinothérapie. C’est ce qu’a raconté le défenseur argentin, invité de l’émission "Les rendez-vous Grand Central, spécial OM".

« Il peut te donner des coups plus que des caresses. C’est un coach très exigeant, très passionné qui aime beaucoup le foot. C’est l’un de ceux qui a le mieux compris le club. Je préfère un coach qui crie sur moi, qui est toujours là parce que je sais qu’il va me faire progresser. Tous les coachs qui m’ont crié dessus, je me disais: ‘ils ne m’aiment pas’ mais ils m’aimaient vraiment. Lui, c’est un coach comme ça. Il n’est pas seulement comme ça avec moi, il est comme ça avec tout le monde, même avec les joueurs qui ne jouent pas. C’est un coach magnifique grâce à ça. » De Zerbi crie beaucoup mais lui a échappé aux sanctions disciplinaires.