Real Madrid : Eden Hazard envoie un sacré message à Carlo Ancelotti

La Belgique s'est offert une belle soirée hier en battant le Pays de Galles 2-1 en Ligue des Nations, avec comme principale nouvelle, la titularisation d'Eden Hazard. Brassard autour du bras, le Belge a disputé une bonne heure de jeu avant d'être remplacé à la 65e minute par Trossard. On l'a vu en forme, prendre ses responsabilités, et avec le sourire, chose rare depuis trois ans. Les blessures l'ont pour le moment laissé tranquille depuis le début de la saison. De bon augure à moins de deux mois de la Coupe du monde maintenant.

«C'était un plaisir, on a fait un bon match, surtout une très belle première mi-temps. On gagne le match, on prend trois points et on va aller en Hollande pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Je sais ce que je peux faire quand je joue. A moi d'essayer de gratter un maximum de minutes et d'arriver en forme à la Coupe du Monde» a-t-il expliqué après le coup de sifflet final. Contre les Pays-Bas dimanche, c'est tout simplement la première place du groupe 4 qui va se jouer, les Bataves ayant trois points d'avance sur leurs voisins.

Hazard réclame du temps de jeu

Un Hazard en forme ne sera pas de trop pour tenter de renverser une situation assez compromise tout de même. «On va voir ce que le coach décide de faire. Si je joue, je serai le plus heureux.» Car le milieu offensif s'estime prêt à enchaîner, notamment en club où il n'occupe qu'un rôle de remplaçant de luxe. Et encore. Il a d'ailleurs profité de cette interview d'après match pour envoyer un message à Ancelotti. «Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui dites», répond-il quand on lui demande si le technicien italien a confiance en lui.

Un reproche à peine voilé. «J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer mais que je ne joue pas. Mais je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue», assure le numéro 10. Hazard n'a pour le moment participé qu'à quatre bouts de match avec la Casa Blanca, dont une seule titularisation.