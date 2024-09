Premier League : Liverpool s’impose à Wolverhampton et prend la tête du classement

Après le match nul de Manchester City contre Newcastle et les victoires de Chelsea et d’Arsenal contre Brighton et Leicester, la mission était claire pour Liverpool ce samedi sur la pelouse de Wolverhampton : s’imposer contre la lanterne rouge et prendre la tête de la Premier League. Pour ce déplacement au Molineux Stadium, Arne Slot a pu compter sur le retour d’Alisson dans les buts. Pour le reste, le Néerlandais a aligné son équipe-type avec notamment un quatuor Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Luis Diaz et Diogo Jota devant. En face, Gary O’Neil alignait trois anciens joueurs de Ligue 1 : Rayan Aït-Nouri, au poste de latéral gauche, Mario Lemina, dans le double pivot du milieu, et Jean-Ricner Bellegarde, en tant que milieu gauche.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 15 6 10 5 0 1 12 2 20 Wolverhampton 1 6 -10 0 1 5 6 16

Malgré l’écart entre les deux équipes au classement, les Wolves ont bousculé les Reds dans la première demi-heure. Alisson a dû s’employer sur les tentatives de Bellegarde (5e) et Matheus Cunha (22e). Il a fallu attendre le centre de Robertson et la frappe de Szoboszlai, arrêtée magnifiquement par Sam Johnstone (40e), pour voir un réveil de la part de Liverpool. C’est finalement Ibrahima Konaté, resté dans la surface à la suite d’un corner, qui a permis aux Reds de respirer un bon coup, en plaçant une tête puissante sur le centre de Jota (45e+2). En seconde période, Mohamed Salah n’a pas su profiter de la mauvaise passe de Lemina pour mettre le ballon au fond des filets (50e). Wolverhampton, dominé, a trouvé la faille quelques minutes après, suite à un manque de compréhension entre Konaté et Alisson, dont ont profité Larsen et, surtout, Aït-Nouri (57e). Malgré ce but, Liverpool n’a pas douté et a vite repris l’avantage grâce à un penalty de Salah (61e), après une faute de Semedo dans la surface. Malgré les ultimes offensives des Wolves, Liverpool a tenu la baraque et s’est imposé (1-2). Grâce à ce succès, Liverpool est de nouveau leader de Prmeier League. De son côté, Wolverhampton occupe la dernière place du classement et est toujours en quête d’une première victoire cette saison.