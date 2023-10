Bobby Charlton, légende de Manchester United et de l’Angleterre, est mort

C’est une bien triste nouvelle que vient d’apprendre l’Angleterre et le monde du football ce samedi après-midi. Alors que les rencontres de la neuvième journée de Premier League sont encore en cours ce samedi, l’annonce de la mort de Bobby Charlton est venue secouer ce calme ambiant de l’autre côté de la Manche. Légende de Manchester United avec qui il a inscrit 249 buts en 758 matches, l’ancien attaquant anglais s’est éteint à 86 ans, trois ans après son frère Jack Charlton, autre grand joueur de l’équipe nationale.

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions en 1968, 10 ans après avoir survécu au crash de Munich qui coûta la vie à 21 passagers dont 7 joueurs de MU, et trois Premier League, Sir Bobby Charlton était une icône du football de son époque. Alors qu’il avait été l’un des éléments principaux du sacre des Three Lions lors de la Coupe du monde 1966, le natif d’Ashington avait remporté le Ballon d’Or la même année. Dans un communiqué paru cet après-midi, sa famille a donné plus de détails sur sa mort : «C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès paisible de Sir Bobby aux premières heures de samedi matin. Il était entouré de sa famille. Sa famille tient à transmettre ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ses soins et aux nombreuses personnes qui l’ont aimé et soutenu. Nous demandons que la vie privée de la famille soit respectée à ce moment-là.»