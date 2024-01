Fiorentina, Brésil : l’incroyable revanche de l’oublié Arthur Melo

Il aura fallu racler les fonds de tiroir avant de retrouver trace d’un Arthur Melo épanoui. Arrivé en 2018 avec l’étiquette d’espoir brésilien au Barça, le milieu de terrain avait affiché de belles promesses mais finalement sans lendemain. En 2020, il avait fait l’objet d’un prétendu échange avec Miralem Pjanic, alors à la Juventus. Un simple jeu d’écriture en réalité, et une manipulation de chassé-croisé visant à maquiller les bilans comptables des deux clubs, alors déficitaires (Arthur avait coûté 72 M€ à la Juve sur le papier, Pjanic 60 au Barça). Le début aussi d’une douloureuse dégringolade pour le Brésilien. Dans le Piémont, Arthur aura connu deux saisons assez relatives, cumulant les blessures à répétition. Désireux de se relancer, il avait rejoint Liverpool l’an passé en qualité de joker, alors que Keita, Elliott ou encore Oxlade-Chamberlain avaient élu domicile à l’infirmerie.

Mais sur les bords de la Mersey, l’ancien joueur de Grêmio, handicapé par sa grave blessure contractée en octobre, a finalement connu un échec fracassant (il n’a disputé que 13 minutes de jeu sur l’intégralité de la saison). Après un tel revers, difficile de se remettre la tête à l’endroit. Des rumeurs l’envoyant au Brésil avaient alors commencé à circuler, mais finalement, un faisceau lumineux est apparu en Toscane. Au mois de juillet, le joueur de 26 ans a rallié la Fiorentina sous la forme d’un prêt, alors qu’il reste sous contrat avec la Juve jusqu’en 2026. «Je n’étais pas convaincu à 100% par le projet de la Fio. C’est le coach Vincenzo Montella qui m’a convaincu que Florence était l’endroit où je devais aller», avait-il déclaré. Cinq mois plus tard, cette déclaration doit résonner dans la tête du joueur, enfin comblé.

Il est titulaire dans un club visant la C1

Depuis son arrivée à la Viola, Arthur Melo s’est imposé comme un titulaire à part entière du onze de Vincenzo Montella. Aligné le plus souvent dans un double-pivot avec le Ghanéen Alfred Duncan, le joueur de 27 ans rayonne et a déjà participé à 25 rencontres depuis août. Forcément, cette situation pourrait conduire la Fiorentina à revoir ses plans à la fin de la saison. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait d’ailleurs la possible levée de l’option d’achat du joueur de 20 M€ en cas de qualification en C1 (la Fio est 4e et virtuellement qualifiée). De son côté, son agent Federico Pastorello a lui indiqué à Sky que son joueur était ouvert à des discussions : «il est très heureux à la Fio, mais son salaire est conséquent. Arthur a affiché sa disponibilité pour discuter de la suite à la fin de la saison. ». Une sortie qui devrait ravir les tifosi, déjà comblés par le rendement de leur nouveau chouchou.

Pour Enzo Bucchioni, journaliste italien très respecté dans le milieu, Arthur était tout simplement le chaînon manquant : «j’aimerais rejouer la finale (de Ligue Europa Conférence perdue contre West Ham) avec un vrai créateur et pas avec (Sofyan) Amrabat dans cette position. C’est bien d’avoir essayé de faire en sorte que ça marche, mais maintenant avec Arthur, c’est autre chose, a-t-il déclaré sur Pentasport. Liverpool ne convenait pas à Arthur, mais si vous remarquez, Pirlo l’a beaucoup utilisé à la Juve. S’il n’avait pas eu toutes ces difficultés, il ne serait certainement pas parmi nous aujourd’hui». De son côté, le quotidien Tuttosport avait osé ces derniers jours le parallèle avec Dunga, capitaine du Brésil en 1998 et passé par la Viola entre 1988 et 1992. Si Arthur, lui, n’a jamais remporté la Coupe du Monde, il pourrait se voir offrir une nouvelle possibilité de participer à la Copa América avec la Seleção en juin. Une compétition qu’il avait déjà remportée en 2019.